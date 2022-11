Alcalde Orizaba sigue sin cumplir con su transporte público de 5 pesos

A pesar de que el pasado 5 de noviembre el presidente de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, anunció que el primer día de diciembre entraba en operación el transporte público "Gallo" cuya tarifa sería de 5 pesos o hasta gratis, el edil reconoció que por ahora no tienen fecha para arrancar.Acompañado de secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, con quien recorrió en el Poliforum “Mier y Pesado”, Diez Francos comentó que no hablaron de esto."Yo le pedí al Secretario que me viniera a dar ideas y tips (sobre seguridad), pero eso (el servicio de transporte) es otra cosa, es del Ayuntamiento, pero no entra el primero de diciembre para que esté tranquilo Jairo Guarneros (líder de taxistas)", dijo.El pasado 5 de noviembre, el Alcalde apuntó que aún no se definían las rutas del "Gallo" pero adelantó que serían 5 unidades las que darían el servicio y dos más del transporte municipal "Buho", el cual circula de las 23:00 horas a las 05:00 horas.Incluso afirmó que no se requería autorización de SSP pues era un servicio municipal.Pero ahora se quedarán en espera los ciudadanos de una nueva fecha para disfrutar de esta promesa de campaña, que tras 11 meses no es todavía una realidad.