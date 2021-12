Alcalde panista de Medellín de Bravo dejará deuda de casi 50 millones por pago a proveedores

El alcalde panista de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, dejará una deuda de entre 40 y 50 millones a la próxima administración por el concepto de pago a proveedores, afirmó el alcalde electo, Marcos Isleño Andrade.Además de déficit de cumplimiento en pagos a proveedores de la recolección de basura y deuda a contratistas, existe un pasivo de cerca de 30 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad.Isleño Andrade recordó que apenas inició el proceso de entrega-recepción y aún no se tiene una certeza de las finanzas municipales de manera concreta."Estamos hablando de cerca de 40-50 millones de pesos de proveedores diversos, de contratistas, desconozco por qué ellos hablan de un adeudo pero no especifican, de la Comisión sabemos que son de más de 3 años pero de los demás proveedores no tenemos idea, hasta que entremos a revisar de forma oficial los números", dijo.Además, reiteró que no se dejarán pasar las irregularidades que se encuentren en las arcas municipales y se procederá a interponer denuncias contra todos los responsables, además del Alcalde panista."Vamos a proceder en contra de quien sea responsable, obviamente la Comisión de Hacienda, no solamente el Alcalde, la Síndica del Ayuntamiento y el Regidor de Hacienda", advirtió.El edil electo agregó que buscarán apretarse el cinturón para pagar las deudas en el primer año de gestión.