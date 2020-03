Alcalde pide capacitación “virtual” por coronavirus para médicos del Municipio

Para que los médicos de Omealca conozcan las medidas necesarias ante la contingencia por el COVID-19, el alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, pidió una capacitación virtual.



El objetivo es “que conozcan cómo actuar, para que no solamente los trabajadores del Estado tengan ese conocimiento”, dijo.



Tras reunirse presidentes municipales de la región con integrantes de la Jurisdicción Sanitaria número 6, encargados de las clínicas y hospitales del IMSS para establecer acciones ante el coronavirus, la Jurisdicción destacó que saben cómo detectar, corregir e informar sobre casos de coronavirus que pudieran darse en Omealca.



Una de las medidas que tomarán en este municipio por la contingencia es que las rutas de pasaje en Omealca y el sistema de transporte colectivo de taxis desinfectarán los autobuses y proporcionarán gel antibacterial antes de que suba la gente y se entregaron folletos que buscan hacer conciencia sobre permanecer en casa.



"En Orizaba están cerrando prácticamente todo y acá (Omealca) no hemos llegado a esa medida pero no dudo que pueda darse. Por tal motivo, hago mi sugerencia de que debe haber respeto y que nos sumemos todos; hay que evitar que nuestra gente se contagie", señaló Montalvo Gómez.



Reconoció que hay presencia de paisanos que vienen de Estados Unidos y que pudieron contagiarse en los aeropuertos, por lo cual les piden estar 14 días aislados de la población por el bien de todos.



El Munícipe recalcó a los pobladores tomar las medidas necesarias para que su municipio permanezca sin contagios, como hasta el momento y así evitar que colapsen los servicios de salud.