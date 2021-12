Alcalde saliente de Zongolica presumía fallida Policía Municipal

El presidente municipal electo de Zongolica, Benito Aguas, desmintió al actual alcalde Juan Carlos Mezhua Campos, quien presumió que durante mucho tiempo tuvo una policía de élite y el municipio más seguro.Indicó que el grupo de elite en cuestión estaba conformado por 25 policías, pero sólo tres estaban acreditados en su examen de control y confianza, por ello fue que la Secretaría de Seguridad Pública disolvió esta corporación y los elementos fueron concentrados en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad en Emiliano Zapata.Aguas apuntó que tuvo conocimiento de este tema, toda vez que se trasladó a la academia policial y ahí le otorgaron la información que necesitaba.Con ello quedó claro que no fue disuelta la corporación por cuestiones políticas, aún y cuando se ejecutó esa acción en el tiempo previo a la elección, sino por la falta de certificación y evaluación de los policías.“En la Sierra de Zongolica, por costumbre contratan al ahí se va, está reglamentado, más no regulado. ¿Qué vamos hacer nosotros? Vamos hacer las cosas bien; sorpresa que me llevo cuando voy al centro de evaluación y comienzo a ver que no hay lista de policías evaluados; por ello la salida de la Policía Municipal fue porque no estaban acreditados”.Asimismo dijo que otra de las situaciones, es que al interior de la nómina municipal, muchas de las personas que cobraban “no eran policías, eran compromisos políticos”.