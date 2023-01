Alcalde suplente Alejandra Enríquez asumiría cargo en Rafael Delgado

Tras el asesinato del alcalde Isauro Ambrosio Tocohua, ocurrido la noche del 30 de diciembre, se espera que se lleve a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo para informar de manera formal al Congreso del deceso del edil.De acuerdo con el protocolo que se sigue en estos casos, el Congreso mandará a llamar a la suplente, que en este caso es Alejandra Enríquez, para que asuma ese cargo.En caso de que la suplente decidiera no hacerlo, entonces llamarían a la síndica, quien en estos momentos es quien se hace cargo de esas funciones por ministerio de ley al no tenerse la presencia del alcalde.En caso de que no asumiera el cargo la suplente ni la síndica, entonces se nombraría un Concejo Municipal, como ocurrió en su momento en el municipio de Mixtla de Altamirano.El 4 de enero del 2023 habrá sesión del Congreso y se espera que ahí se convoque a la suplente.Cabe recordar que la noche del viernes, el Alcalde fue asesinado cuando salía de un velorio al cual acudió para dar el pésame a la familia, esto en la calle 7 Bis del Quinto Barrio, y sujetos desconocidos lo interceptaron cuando se dirigía a su camioneta y le dispararon en seis ocasiones.