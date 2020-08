Alcalde y Diputado mintieron sobre creación de campus UV para Agua Dulce

El vicerrector de la Universidad Veracruzana en el sur de Veracruz, Carlos Lamothe Zavaleta, desmintió que a finales de este año el municipio de Agua Dulce vaya a contar con un campus de la institución tal como lo asegurara el alcalde morenista Sergio Guzmán Ricárdez.Aclaró que aunque sí se ha tocado el tema, no es algo que pudiera ocurrir en este 2020 o el año próximo porque precisamente en 2021 culmina la actual administración de la UV, por lo que serían otras autoridades y no él, las encargadas de dar seguimiento al tema."No quiero desilusionar a nadie, pero hay que poner los puntos sobre las i. Para ese tema es un proceso largo, debe haber acuerdo de Cabildo, someterse a la Legislatura y tenemos los tiempos que nos van restringiendo, recordemos que la administración de la UV finaliza el 31 de agosto del siguiente año, que los años lectivos comienzan en septiembre y muchas de las actividades, si se concreta el proyecto, le corresponderá a la siguiente administración", dijo.Lamothe Zavaleta sostuvo que lo que podría existir a mediano plazo sería un Centro de Idiomas que tampoco estaría este año, porque el Centro comienza sus actividades en septiembre y vuelven a iniciar en agosto del próximo año y para operar debe tener las condiciones físicas."Quisiera destacar que el Alcalde es muy entusiasta por la promoción de la educación superior y tiene interés que existan actividades de carácter universitario dentro del municipio; eso nos ha llevado a sostener pláticas, pero no tenemos nada concreto, sólo son conversaciones, hemos comentados las limitaciones que la UV tiene para estas acciones, hay un tramo largo para poder concretar", dijo.Recordó que la rectora Sara Ladrón participó en una firma de convenio el año pasado, donde no solo participó Agua Dulce, sino también Minatitlán y solo fue de colaboración, no se habló de crear sitios universitarios en aquel municipio.Este jueves, el alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán, anunció que el municipio contaría con un campus de la Universidad Veracruzana para diciembre, lo que ahora fue desmentido."No fue cosa sencilla que la directiva de la máxima casa de estudios accediera. Estuvimos tocando puertas y después de presentar un proyecto viable el resultado está a la vista, nuestros jóvenes contarán con una institución de educación superior en Agua Dulce", dice el comunicado publicado en la página de Facebook del municipio Se detalla que el “anuncio del convenio entre el H. Ayuntamiento y la UV” lo dio el alcalde acompañado de la diputada federal por Minatitlán, Carmen Medel Palma, y del diputado local de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica.Incluso el legislador local morenista consideró ésta la “gran noticia del año” para el municipio.“Yo creo que la gran noticia de este año más allá de todas las calles que se inauguraron y de la obra pública, la gran noticia para Agua Dulce del 2020 es que la Universidad Veracruzana viene asentar sus reales y seguramente será para bien de la juventud de este municipio y de toda la región de Veracruz”, dijo Cruz Malpica.El boletín fue "vestido" con una foto de noviembre del 2019 donde la rectora, Sara Ladrón estuvo de visita en el sur de la entidad y donde se firmó un acuerdo con la UV para establecer acciones de interés mutuo, más no para construir un campus.Cabe destacar que en entrevistas posteriores, el mismo Alcalde descartó que fuera a construirse un campus.