Alcalde y Síndica de Actopan comparecen ante Congreso este lunes

Esta misma semana la Comisión Instructora del Congreso del Estado determinará si ha lugar a la revocación de mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, presidente municipal y síndica del Ayuntamiento de Actopan respectivamente, y al desafuero de Eric Iván Aguilar López, diputado local del grupo legislativo mixto Acción Nacional Veracruz.



De proceder, el dictamen se depositará en la Secretaría General del Congreso, la cual solicitará una sesión extraordinaria, por estar en el periodo de receso, para que se someta a votación en la primera semana de marzo; durante la sesión, el Pleno de diputados se erigirá como Jurado de Procedencia.



En ambos casos, si el Jurado de Procedencia acuerda proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero constitucional, y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.



Y si el Jurado de Procedencia acuerda que no ha lugar a proceder penalmente, o no se integra la mayoría calificada que exige el numeral anterior para la resolución condenatoria, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.



Hay una solicitud de revocación de mandato en contra de los funcionarios municipales y de desafuero en contra del Legislador, presentadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.



Por lo que hoy lunes el Alcalde y la síndica del Ayuntamiento de Actopan se presentan a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ante la Comisión Instructora.



Y este martes corresponde al diputado local Eric Iván Aguilar López.



Las audiencias se harán en privado en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo y comparecen las partes acusadas y las acusadoras; los servidores públicos podrán acudir personalmente o presentar sus pruebas y alegados por escrito, además de estar presentes sus abogados.



Cabe señalar que el Alcalde y síndica de Actopan son señalados por mantener “aviadores” en la nómina del Ayuntamientos y por malversación de fondos; incluso, están involucrados los extesoreros María Nelly Alarcón Gil y Pedro Benítez Domínguez.



Pedro Benítez Domínguez, luego de su salida del Ayuntamiento de Actopan, se refugió como tesorero en Tuxpan, donde el 10 de enero de este año quedó oficialmente separado de sus funciones, quien está vinculado a proceso por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.



Mientras que Éric Iván Aguilar López, que llegó por el PT y ahora se sumó al grupo legislativo mixto Acción Nacional Veracruz, existe una denuncia, sin embargo, el presunto, o presuntos delitos que se le imputan no han sido revelados para no entorpecer las investigaciones.