Alcaldes cometen delito al restringir libre tránsito, advierte Abogado

Los Ayuntamientos carecen de la facultad de cerrar o restringir la movilidad de los ciudadanos, advirtió el abogado Fidel Ordóñez Solana.



"Completamente, son inconstitucionales (las medidas) porque se está violando el derecho al libre tránsito y esa situación es un caso de excepción constitucional", explicó.



Lo anterior, luego de que Ayuntamientos como Veracruz, Cerro Azul, Tuxpan y Tamiahua dispusieron el cierre de vialidades o la restricción de acceso a visitantes.



Aclaró que la medida de restringir el libre tránsito de las personas es sólo competencia de la Presidencia de la República y no de los Alcaldes.



"Evidentemente, (los alcaldes) están cometiendo un delito y no solamente es una violación Constitucional", dijo.



Advirtió que los ciudadanos pueden denunciar a los ediles ante la Fiscalía General del Estado e incluso, conducir a una solicitud de procedencia y desafuero de los ediles por medio del Congreso del Estado.



"Sin embargo, hay cosas que escapan a su poder: he leído que hay algunos Alcaldes que están prohibiendo el acceso a las playas en Semana Santa y se les olvida que las playas son federales, no del Estado, ni del Ayuntamiento", dijo.



Ordoñez Solana recalcó que los Alcaldes no pueden emplear la fuerza pública para desalojar las playas, dado que carecen de facultad para regir en una jurisdicción federal.



Pidió a los Alcaldes de Veracruz asumir una postura de serenidad ante las medidas de prevención y evitar incurrir en acciones fuera de los acuerdos del Consejo de Salubridad General y es un marcado exceso de sus facultades.



"Deben limitarse a lo que la Secretaría de Salud federal pueda imponer y pueda decir", enfatizó.