Alcaldes de Altotonga y Alto Lucero violentaron a mujeres; ya no podrán buscar cargo

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz ordenó inscribir a los alcaldes de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandez, y de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



Atendiendo las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), los nombres de los ediles en cuestión permanecerán en esta lista por cuatro años, tiempo durante el cual no podrá contender por otro cargo de elección popular.



En los acuerdos aprobados por el pleno comicial se detalla, en lo que respecta a Ruiz Flandez, que él ejerció violencia política de género en contra de la regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo, al obstaculizar el ejercicio de su cargo.



Lo anterior al confirmarse que ha sido una conducta reiterada por parte del Ayuntamiento en convocarla indebidamente y otorgarle la documentación necesaria para las sesiones de cabildo.



En el caso de Castillo Viveros, se precisa que él violentó políticamente a la Síndica Única, María Griselda Mora Fernández, al no pagarle sistemáticamente las remuneraciones a las que tiene derecho por ejercer esta función pública.



Asimismo, por no convocarla de manera debida a las sesiones de Cabildo, no atender su derecho de petición y no permitirle grabar una sesión pública de Cabildo. En otras palabras, sostuvo, el TEV, le impidió ejercer su función de mayor relevancia que por ministerio de la Constitución y la Ley tiene encomendada un Edil al interior de su Cabildo, para la que fue electa.