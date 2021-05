Alcaldes de Cabada, Catemaco y Cosoleacaque usaron niños en propaganda: TEV

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, por el uso de menores de edad en propaganda gubernamental por parte de los alcaldes de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes; Catemaco, Julio César Ortega Serrano; y Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi.



En sesión pública virtual, celebrada la tarde este miércoles, los integrantes del pleno decidieron lo anterior con la finalidad de garantizar en la mayor medida posible el interés superior de la niñez.



Fue el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), David Agustín Jiménez Rojas, quien presentó los procedimientos especiales sancionadores en contra de los ediles, acusándolos de promoción personalizada, actos anticipados de campaña o precampaña y uso indebido de recursos públicos.



Si bien los togados concluyeron que los munícipes no incurrieron en tales violaciones a la normativa comicial, sí reconocieron que en la propaganda se usaron menores de edad que son plenamente identificables, aunque la misma no es de naturaleza política o electoral, de allí que el TEV es incompetente para pronunciarse al respecto.



“Respecto violaciones a las normas de propaganda por la aparición de menores, del análisis a las pruebas que obran en autos, se advierte que no se está ante propaganda político-electoral, sino gubernamental, por lo que no se surte la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver sobre la presunta infracción al interés superior de la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral”, estipularon en las respectivas sentencias.



Además de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, los magistrados también establecieron dar vista a los órganos internos de control de los referidos Ayuntamientos y a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de esas demarcaciones, para que atiendan la situación relativa a las imágenes de menores de edad.