Alcaldes de oposición mantienen filtros y cierres de municipios; defienden eficacia

Las advertencias sobre sanciones que hizo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no han repercutido en los Ayuntamientos de la zona norte de Veracruz, como Tepetzintla, Poza Rica, Tuxpan, Tamiahua, Álamo e Ixhuatlán de Madero —todos gobernados por la oposición—, donde autoridades locales aseguran que sus acciones de prevención contra el coronavirus están dando resultados.Hasta este martes, las autoridades mantienen los filtros sanitarios impidiendo el libre transito para ingresar a los municipios.El alcalde panista de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, emitió un mensaje la noche del lunes en sus redes sociales, asegurando que los módulos seguirán. Hay que señalar que este municipio tiene un caso confirmado y 4 sospechosos.“La verdad es que está demostrado que han dado buenos resultados y vamos a continuar”, aseveró, apuntando que en breve anunciará nuevas medidas.En Ixtuatlán de Madero, gobernado por el perredista Ader García Escalante, las personas que tengan que trasladarse deben de pasar por módulos de sanitización, los cuales están ubicados en la cabecera municipal, Llano Enmedio y Colatlan.Hasta este martes, el municipio se encuentra con cero casos sospechosos o confirmados.En Tamiahua, la alcaldesa del PVEM, Citlali Medellín Careaga, asegura que las medidas preventivas de cerrar el municipio están dando resultados, pues no tienen casos sospechosos ni confirmados. Refirió que en municipios vecinos, sí los hay y por ello optaron por cerrar sus accesos.Además, se informó que personal del municipio está tomando temperatura y cuestionan si alguno de los tripulantes de algún vehículo que llega tiene algún síntoma, operativo que se está realizando en todas las localidades.En Tepetzintla, con cero casos sospechosos y ceros confirmados de COVID-19, la alcaldesa panista, Olga Isela Gerardo Morales, acaba de reforzar “el blindaje” del municipio y la cabecera municipal.Apenas el 13 de abril se adquirió una Cabina Sanitizante y termómetros de luz infrarroja. Por ello, todas las personas que tengan necesidad de ingresar a la cabecera municipal deben pasar los filtros de toma de temperatura y posteriormente, entrar al túnel sanitizante.“Donde el químico PTD02 (Power Total Desinfection) hace su trabajo de desinfección”.En un mensaje compartido en su página oficial, informaron que tanto el túnel como el químico, se usa en más de 70 países para contrarrestar microorganismos patógenos y son avalados por la COFEPRIS y autoridades sanitarias de los Estados Unidos.En Álamo Temapache, con un caso sospechoso, el alcalde panista, Jorge Vera Hernández, subrayó que el Consejo Municipal optó por “enfrentar” esta pandemia.Por ello optaron por cerrar algunas vialidades y evitar el ingreso de vacacionistas, instalando centros sanitizadores en 4 puntos de la ciudad.Cabe señalar que las autoridades de la zona norte del Estado han mostrado su preocupación debido a que en Poza Rica hay 10 casos confirmados y 22 sospechosos.Pese a esto, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, advirtió que se aplicarán sanciones legales a los Alcaldes que no permitan el ingreso y libre tránsito en sus municipios.Por ello se hizo llegar un exhorto a 78 municipios del Estado, quienes desde principios de la contingencia prohibieron la circulación e ingreso a sus localidades, lo cual es violatorio de los derechos humanos.