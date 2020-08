Alcaldes deben atender todo decreto de Gobierno contra pandemia, advierte Cisneros

Si el Gobierno del Estado emite un nuevo decreto donde se indique cierre de zonas centros y vialidades en los municipios como medida preventiva ante la contingencia sanitaria y no es acatado por los ediles, se actuará de manera legal, advirtió el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.El funcionario estatal definió como lamentable que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no entienda la magnitud de la pandemia por COVID-19.Este jueves, el edil anunció que por parte del Ayuntamiento ya no cerrarán el Centro Histórico debido a que no ha servido para bajar la afluencia de personas , por lo que los cierres no han ayudado contra la pandemia.Cisneros recordó que el Presidente Municipal de Veracruz se anticipó a cerrar lugares desde que inició la epidemia, por lo cual se le informó que se iba a requerirse esa medida más adelante.“Y dijo que lo que no abundaba no dañaba, lamentable pues esta persona está muy pequeña en todos los sentidos para entender la magnitud de lo que hoy estamos hablando, y reitero, no es un asunto político ni de ideologías ni de partidos, es un asunto de sanidad”, dijo.A decir del funcionario estatal, si el Gobernador del Estado emite un nuevo decreto y este no es acatado por los ediles, procederán legalmente.“Si este señor no lo quiere entender, buscaremos los medios legales para que también lo entienda, porque hay que decir una cosa la única autoridad responsable en materia de sanidad es el Gobernador".Cisneros Burgos reiteró que las medidas se deben atender, “sin miramientos, sin regateos, hacer lo que nos recomiendan las autoridades en materia sanitarias”.En otro tema, Eric Cisneros informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quien resulte responsable de crear un correo electrónico usurpando su identidad para hacer amenazas.Recordó que desde julio se iniciaron las acciones legales correspondientes para dar con los responsables de quienes utilizan su nombre para otros fines e incluso para amenazar a periodistas.“Por esa persona que ha suplantado mi nombre he puesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se haga una investigación al respecto y se deslinde la responsabilidad de quien la tenga”, dijo.Apenas este jueves, desde la cuenta [email protected] se envió un mensaje con amenazas a un periodista veracruzano, firmado presuntamente el Secretario de Gobierno, situación que el propio comunicador aclaró a través de sus redes sociales que sabía de donde provenían las amenazas y no por parte del funcionario estatal.Cisneros Burgos se dijo respetuoso de la libertad de expresión y de todos quienes ejercen la labor de informar.“Pero no se vale que haya personas que utilicen esa libertad para convertirla en libertinaje, eso si no lo vamos a permitir”, dijo y pidió no tomar en cuenta la información enviada de ese correo, puesto que no es su cuenta oficial.“Hay personas que han vivido de la extorsión a través de este tipo de cosas y nosotros eso no lo vamos a permitir, no lo hemos permitido y no lo vamos a hacer”, finalizó.