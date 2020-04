Alcaldes echan mano del presupuesto contra pandemia, en las Altas Montañas

Alcaldes de la región han tenido que invertir recursos del presupuesto municipal implementando acciones de combate al avance de contagios del COVID-19, porque ni la Federación ni el Estado han aportado, recursos económicos, mecanismos o herramientas.



Como primer respondiente y obligados ante el avance de la pandemia, municipios como Orizaba, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza invierten recursos propios en la difusión, capacitación, fumigación o sanitización de espacios públicos y hasta privados que son concurridos por los ciudadanos.



En cada caso, los munícipes aseguran que el gasto proviene de recursos propios, ya que no recibieron una partida económica presupuestal del Estado o Federación, ni siquiera material informativo distribuible entre la población.



El caso más grave, las reuniones con directivos del Hospital Regional de Río Blanco, donde admiten que no hay insumos para trabajar, teniendo que solicitar el apoyo de Ayuntamientos para allegarse de sábanas, cubrebocas, gel antibacterial, batas y demás materiales que el Estado y Federación les deben proveer.



El alcalde de Mariano Escobedo, Baldomero Montiel, lamentó que no se vea el apoyo del Gobierno a los municipios, y sin la esperanza que se apoye a quienes pierden trabajo o inversiones ocasionadas por el cierre de comercios.



"Es parte de nuestra responsabilidad como Alcaldes, pero tampoco manejamos un ramo para la salud, de eso tendría que encargarse la Jurisdicción Sanitaria número 7, y facilitar los mecanismos, pero ni siquiera capacitación.



“Se supone que ellos son los expertos nos tienen que decir cómo enfrentar la situación, aun así no hemos omitido nuestra responsabilidad, pero si decir que ha habido irresponsabilidad de parte de la Secretaría de Salud en el Estado", exhibió.