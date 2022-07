Alcaldes en zona centro del Estado no quieren prevenir robo de infantes, critican

Alcaldes de la zona centro del Estado no han tenido interés por prevenir el robo de infantes, pues la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos ha ofrecido charlas en las escuelas de manera gratuita, pero la respuesta que recibida es negativa, afirmó la Fundación.El presidente de la Fundación, Víctor Gutierrez Romero, destacó que "tal parece que no hay interés, pero no quisiera evidenciar a nadie porque todavía no ha transcurrido mucho tiempo, ya nos acercamos a varios alcaldes y lo hicimos con plena conciencia de que el objetivo es trabajar de manera conjunta".Refirió que durante los encuentros que ha mantenido con presidentes municipales, les planteó que la autoridad municipal reúna un grupo de gente en un auditorio o comunidad y la Fundación otorgue las charlas de manera gratuita."Nosotros estamos dispuestos a dar las pláticas para prevenir, de manera gratuita. De los alcaldes que hemos visitado, que son 5, donde hemos tenido las pláticas directas con ellos, hasta ahorita seguimos en espera de la respuesta y ya pasaron dos o tres meses, y nada", lamentó.Añadió que la mecánica asumida por las autoridades municipales es citar al presidente de la fundación un día o enviarlos a los diferentes departamentos, pero que al final no hay una respuesta concreta.