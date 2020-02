Alcaldes iniciarían pleito legal contra Congreso por “doble fiscalización”

El alcalde de Las Choapas, Miguel Ángel Tronco Gómez, informó que se valora la posibilidad de interponer un amparo en contra del Congreso del Estado por la “doble fiscalización” de la Cuenta Pública 2018.



Y es que en la nueva valoración del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el presunto daño patrimonial en el municipio incrementó en más de 34 millones de pesos.



El Edil por el PT señaló que en el primer Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, entregado por el exauditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez —y que el Congreso local rechazó—, el presunto daño patrimonial era por apenas 227 mil 468.53 pesos.



Sin embargo, tras la revisión, el monto incremenetó a 34 millones 345 mil 486.88 pesos, por lo que no descartó la posibilidad de recurrir a un amparo ante la justicia federal.



“Claro que sí, nos podemos ir a una Controversia Constitucional o un amparo. Varios Alcaldes coinciden que debemos promover porque (la doble fiscalización) es ilegal; con la nueva revaloración a muchos municipios nos cambian la historia de buenas a primeras”, dijo.



Aseveró que muchos Alcaldes opositores al partido en el Gobierno resultaron con observaciones de presunto daño patrimonial, sin embargo, no quiere pensar que se trate de una persecución política pero sí está desconcertado porque “les voltearon la tortilla”.



Por esto, comentó que sería conveniente conformar un bloque de unidad, “porque creo que merecemos respeto. Yo me pregunto si Las Choapas pertenece permanentemente a Veracruz o sólo en tiempos electorales”.



Cabe mencionar que en la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 ordenada por el Congreso del Estado, el ORFIS señaló 24 observaciones por presunto daño patrimonial en el Ayuntamiento de Las Choapas.



Entre ellas destaca una observación de presunto daño patrimonial por un millón 436 mil 457.57 pesos en la construcción de electrificación en media tensión en el Ejido Las Cabras, cuya obra fue ejecutada de forma irregular, por carecer de validación del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Acta de Entrega/Recepción a la misma.



Otra observación es la construcción de puente vehicular en el Ejido Arroyo Las Cholinas, en donde hay pagos en exceso por volúmenes de obra no ejecutada y que está reportada como concluida sin tener soporte documental.