Alcaldes le cierran las puertas a Bancos del Bienestar en Veracruz

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara acusó que al menos tres alcaldes de la zona de las Altas Montañas no han tenido voluntad para otorgar un predio para la edificación de Bancos del Bienestar.Señaló a los ediles de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández Sánchez; Calcahualco, Guadalupe Carrillo Vázquez y Orizaba, Juan Manuel Diez Francos."Hay municipios donde las autoridades se les ha complicado voluntaria e involuntariamente dotarnos del terreno que se requiere para un banco. Traigo a la mente tres casos de la región: el de Calcahualco en la comunidad de Escola no tienen la oportunidad de darnos el terreno y están a punto de quedarse sin banco porque no han hecho ese esfuerzo las autoridades".“Otro caso es el de Mixtla de Altamirano, que es una desgracia, porque es un pueblo que lo requiere y andamos viendo inclusive con el Gobierno del Estado, cómo poder resolverlo aunque hay que reconocer, ahí han hecho propuestas pero las pendientes hacen compleja la construcción, son zonas difíciles. Y tenemos Orizaba en donde el Alcalde no nos hace una propuesta y estamos buscando dentro de los propios terrenos que la Federación tiene".De igual forma, anunció que en breve entrarán en operación la entidad 20 Bancos del Bienestar más, sumando ya así más de 100 en operaciones en todo Veracruz.Al acudir a la entrega de tarjetas de pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad en el municipio de Ixtaczoquitlán, recordó que en todo el país en breve entrarán en funciones 500 sucursales.Indicó que la meta para el Estado son 252, por ello se seguirá trabajando con la entrada en operaciones de este tipo de bancos."En Veracruz y en todo el país, entrará en operación cerca de 500 bancos. De estos 500, en Veracruz ya darán servicio 20 de ellos sumados a los que están operando. Ya rebasamos los 100, es decir los que inauguramos como propios y los que están en lugares rentados".En este sentido, el funcionario federal dijo que todos van a entrar en operación pero de manera gradual pues también tiene que ver la tecnología. "Hay una problemática del COVID-19, al cerrar muchas industrias en el mundo generaron problemas por ejemplo la creación de los chips para las creación de la tarjetas bancarias".Añadió que se va bancarizado de acuerdo conforme a las regiones donde se van a aperturar los bancos. En este sentido apuntó que la gente que en este periodo está recibiendo su tarjeta, va a poder utilizarla para su pago del bimestre de julio.