Alcaldes que no ratificaron reforma electoral “traicionaron a gobernados”: Diputado

Para el diputado local de MORENA por el distrito de Córdoba, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos los Alcaldes y sus Cabildos que no ratificaron la reforma constitucional en materia electoral traicionaron a su gobernados.



Lamentó y reprobó que Ayuntamientos de la coalición PAN/PRD como son los de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Yanga y Fortín hayan expuesto argumentos falsos para no ratificar las nuevas disposiciones electorales y así ocultar a los ciudadanos sus verdaderos intereses.



Expuso que uno de los argumentos falsos fue que se excluyó de la Constitución Política de Veracruz la revocación de mandato para los servidores públicos de elección popular, cuando en el ámbito federal ya está establecida en la Carta Magna y se tiene año y medio de plazo para regular esa disposición en el Código Electoral local.



Agregó que los verdaderos intereses ocultos de la férrea negativa de ratificar la reforma era impedir la disminución al 50 por ciento las prerrogativas para los partidos políticos, por lo que pretendieron defender los millonarios recursos que anualmente se destinaban a las dirigencias estatales de los partidos.



En ese sentido, se congratuló porque quedarán en el pasado los tiempos de líderes partidistas ricos a costa del pueblo veracruzano, ya que ahora, los recursos que se quitarán a los partidos políticos, que suman más de 2 mil millones de pesos en los próximos años, se destinarán para abatir los rezagos en educación, salud, obra pública y campo, así como para el bienestar de la población.



El diputado presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, exhortó a los veracruzanos a no olvidar que autoridades locales emanadas del PRI, PAN y PRD se opusieron a reducir el financiamiento público a los partidos políticos y por consecuencia, se negaron a destinar esos recursos a la atención de temas prioritarios de la población, como la educación y la salud en estos momentos de contingencia sanitaria.

Además, lamentó que líderes partidistas opositores a MORENA hayan ejercido presiones a sus presidentes municipales para que votarán en contra de la reforma constitucional en materia electoral, misma que fue reconocida por el presidente de la República.



“La intensa campaña de presión de las dirigencias estatales de nada les servicio, ahora tendrán que ajustarse a una verdadera política de austeridad, tendrán que bajarse sus altos salarios y privilegios a costa del erario de las y los veracruzanos”, concluyó.