Alcaldes reportan saturación de plataforma “Bienestar”; no pueden reportar obras

La información sobre los avances de las obras sociales que se realizan con recursos federales del FAIS se están enviando directamente a la plataforma de “Bienestar México”, sin embargo, Omealca y seguramente el resto de los municipios del país, enfrentan problemas para hacer llegar su información.



El presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez, consideró que por tanta información que está llegando a esta plataforma está formándose un “embudo” y que al final por no cumplir en tiempo, podría ser motivo de una sanción.



Ante tal preocupación dijo que buscarán al delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentarle esta discrepancia y también como el de contratar despachos que el Gobierno federal ya los tiene registrados; en el que los municipios derogarán muchos millones de pesos -y que seguramente es un tema que enfrentan todos los alcaldes del país-; pero que no dudó que pueda ayudarlos a resolver este tema desde la Ciudad de México.



Lamentó que esto no sucedía en años anteriores, porque cuando iniciaban la inversión pública del ramo 033, cumplían con la cobertura que pedía cada ramo: “respetando obra para camino, obra para agua, había dos segmentos, obra directa y obra secundaria; hoy en día eso se ha quitado”.



“Aquí el problema está que para subir la información de lo que se está generando, independientemente de los lineamientos del FAIS, que salieron publicados el 13 de marzo de este año para ser aplicados en este mismo 2020, ha hecho falta que salga el Manual”.



Pero mientras esto no sucede, dijo Montalvo Gómez, los alcaldes deben subir las obras que se están realizando a esta plataforma de “Bienestar México”.



“pero es aquí donde surge el problema, que están tardando días para lograr subir a esta plataforma –tan solo Omealca lleva tres intentos-, y es donde al recibir tarde la información, puedan ellos aplicar una sanción”; por no saber -quizá-, ellos del congestionamiento que hay en la red para que la información la tengan en tiempo y forma.



Aunado a esto, existe otra preocupación, dijo, en donde hay un concepto generado en los lineamientos del FAIS 2020, donde dice que ahora “debemos contratar despachos que están registrados ante la Dirección General de Desarrollo Rural México, para que ellos validen la información que los alcaldes generan y a partir de ahí, el semáforo y la dependencia federal lo acepte”.



Pero contratar un despacho, expresó Pedro Montalvo, representa pagar entre 800mil y un millón de pesos; dinero que está haciendo mucha falta para una obra en Omealca.



“Si obligado estoy para contratar este despacho, dejaré de hacer esa obra que falta, ya sea un tramo de camino rural, dejar de hacer dos o tres aulas; apoyar con una obra de agua potable u otras necesidades que tanta falta hacen a las comunidades de este municipio”.



Independientemente que esté escrito en este lineamiento, es urgente que nos reciba el FAIS y Bienestar México para resolver este tema, que, de no hacerlo, se puede convertir en observaciones el día que apliquen las respectivas auditorias, advirtió.