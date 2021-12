Alcaldes salientes recibieron millones para combatir pobreza… no hay logros

A pesar de que en los cuatro años de su periodo constitucional los 212 presidentes municipales salientes invirtieron recursos federales por el orden de los 64 mil 822 millones de pesos en el combate de la pobreza y el rezago social, contribuyeron muy poco para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.Los Alcaldes que concluyen el cargo este 31 de diciembre dejan a Veracruz en el cuarto lugar, a nivel nacional, en materia de rezago social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Además, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calificó a Veracruz como una Entidad Federativa con grado de marginación alto.La población de Veracruz que vive en condición de pobreza disminuyó sólo un 0.31%, pasando del 57.58% al 57.27%, siendo el sector en pobreza extrema el que representó mayor cambio.Por otro lado, la población vulnerable por carencias sociales aumentó 1.91%. Para el caso de la población vulnerable por ingresos, se pasó de 4.53% a 3.88%, mientras que la población no pobre y no vulnerable tuvo un cambio negativo.Con base en el Informe Especial de Rezago y Pobreza Social en el Estado de Veracruz, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), tan sólo en el Ejercicio Fiscal 2020, el Estado se posicionó como la segunda entidad que mayores aportaciones recibió, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), con un total de 8 mil 606 millones 35 mil 296 pesos. Cifra superada únicamente por Oaxaca.En el caso de las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Veracruz fue el cuarto Estado al que más aportaciones se le asignaron, con un total de 5 mil 625 millones 318 mil 868 pesos; el tercero fue el Estado de México, seguido de Ciudad de México y en primer lugar Jalisco.Además, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, de los 8 millones 62 mil 579 veracruzanos que hay, el 23.09% sigue viviendo en hacinamiento.El 8.67% de los habitantes vive en casas sin agua entubada; 1.07% carece de energía eléctrica; 1.26% ocupa viviendas sin drenaje ni excusado; 5.98% tiene viviendas con piso de tierra; 39.88% de la población mayor de 15 años no tiene educación y el 8.50% es analfabeta; 54.86% vive en localidades con menos de 5 mil habitantes y el 78.12% de la población tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos.El ORFIS reportó que en el Ejercicio 2020, los 212 Municipio invirtieron 15 mil 953 millones 186 mil 380 pesos, lo cual representó un incremento del 8.39% respecto al ejercicio anterior, cuando se invirtieron 14 mil 716 millones 986 mil 365 pesos.De la inversión realizada el año pasado, 9 mil 47 millones 452 mil 145.60 pesos pertenecen al gasto realizado mediante recurso proveniente del FIMSDF, lo que aportó el 56.71%; mientras que la inversión realizada mediante FORTAMUNDF aportó el 35.75%.A pesar de las cifras, los niveles de pobreza, rezago social y marginación siguen siendo altos en todo Veracruz.La población en pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y presenta carencias en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en vivienda y acceso a la alimentación.Por otra parte, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando carece de tres o más de las anteriores características, pues se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían conseguir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.