Alcaldes veracruzanos desinteresados por cursos que ofrecen instituciones de educación superior

Los alcaldes veracruzanos están desinteresados en recibir los cursos de profesionalización que imparten las instituciones de educación superior, sobre todo en lo relacionado para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, informó Mario Raúl Mijares Sánchez, rector del Colegio Veracruz (COLVER).En conferencia de prensa, dio a conocer que los ediles veracruzanos desperdician el conocimiento e investigación, ya que se les hizo la invitación respectiva para participar en un curso donde se darían los conocimientos necesarios para elaborar su Plan Municipal de Desarrollo, con un manual “y nadie se acercó”.Al parecer, dijo que hay temor y esto es histórico, no solo los presidentes municipales, como que no se acercan a las universidades, lo que se le llama la teoría y la praxis en México ni se toma en cuenta.Dio a conocer que el COLVER ha ofrecido manuales de asesoramiento para orientar a los presidentes municipales entrantes en la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo.Además, sostuvo que tanto el Instituto de la Administración Pública (IAP) como el Colegio de Veracruz están capacitados para ofrecer asesoramiento en materia de finanzas, recursos materiales y transparencia, sin embargo, los nuevos funcionarios llegan a desconocerlo.Es lamentable, dijo que todo lo que se hace en las universidades, ni los entes privados ni los públicos lo toman en cuenta e indicó que el COLVER tendría que estar ya como universidad especializada en ciencia política y administración pública para apoyarlos, pero no hay acercamiento de nadie a esta institución de educación superior.“Es increíble cómo se desperdicia este conocimiento, son 24 investigadores que están con esta posibilidad de llevar a cabo proyectos muy importantes”, añadió.Insistió en invitar a las nuevas autoridades municipales para que se acerquen al COLVER y se les asesore en la integración de su Plan Municipal de Desarrollo, al tiempo de invitarlos a cursar la maestría, no tanto por el presidente municipal, sino su personal, que esté interesando mucho en esta profesionalización que estamos llevando a los municipios.En su oportunidad, Laura Elizabeth Bello Reyes, subdirectora de Educación Continua y Vinculación, informó que este año se conmemora el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pensador de la libertad, por lo que se seguirá ofreciendo diplomados, talleres y cursos para todas las dependencias de gobierno, en todos sus niveles, que lo soliciten.Además, dijo, por último, habrá foros de ciencia política que serán impartidos los sábados a través de las redes sociales del COLVER.