Alcaldes y diputados electos para nuevo cargo podrán regresar a concluir labores

Los alcaldes y demás integrantes de los Ayuntamientos, diputados locales y federales que pidieron licencia para contender por otro cargo público el 6 de junio y resulten electos para éste, podrán regresar a ocupar su cargo actual hasta antes de rendir protesta en el nuevo puesto.



Así lo estableció el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al desahogar la consulta formulada por el ciudadano Yeri Adauta Ordaz.



En el acuerdo, se señala que esto es posible dado que en términos del artículo 9 del Código Electoral del Estado, se busca prever el derecho de opción para evitar que una o un ciudadano ocupe, simultáneamente, diversos cargos, lo que estos casos, no acontecería.



Lo anterior, se precisa, siempre y cuando las y los ediles que resultaran electos para una diputación federal regresen a sus labores posterior a la jornada electoral y hasta antes del 1 de septiembre que es cuando inicia el año legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



En torno a si esto afectaría jurídicamente la elegibilidad para el nuevo cargo o contrae alguna figura de nulidad o sanción administrativa o jurisdiccional, el pleno comicial señaló que no.



Ya que si los ediles y parlamentarios, se separan del cargo previo a tomar posesión del nuevo cargo para el que resultaran electos, no se observaría alguna contravención a las normas que afectara su elegibilidad o se configurara alguna nulidad o sanción.



Se apunta que en el caso de los integrantes de los Ayuntamientos que sean electos para diputados locales, podrán regresar a sus labores posterior a la jornada electoral y hasta antes del 5 de noviembre, que es cuando se instala el Congreso del Estado de Veracruz.



En caso de que los legisladores locales sean electos para un cargo edilicio, se añade, podrían regresar a sus labores posterior a la jornada electoral y concluir su cargo. Esto, dado que concluirían su encargo el próximo 4 de noviembre, es decir, previo a asumir algún cargo edilicio el 31 de diciembre.