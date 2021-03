Alcaldes y Síndicos podrán postularse para otro cargo municipal: OPLE

No sólo los regidores podrán postularse para una candidatura en el proceso electoral en curso, también los alcaldes y síndicos únicos, siempre y cuando sea por un cargo distinto al que ocupan en las actuales Alcaldías.



Así determinó el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al emitir una nueva contestación a los escritos presentados por Isven Yasel Condado Hernández, regidor Primero del Ayuntamiento de Isla; Raúl Atanasio Rodríguez Rico, regidor Tercero de Minatitlán, y Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, regidora Cuarta de La Antigua.



Lo anterior en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien estableció que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del propio Ayuntamiento.



En sesión extraordinaria, celebrada la noche de este viernes, el pleno del OPLE avaló el acuerdo en el que se especifica que conforme al fallo jurisdiccional en aquellos casos en los que un funcionario del Ayuntamiento pretenda postularse para un cargo diverso, aún y cuando forma parte del mismo órgano, no podría considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas atribuciones.



En la respuesta del ente comicial también se sostiene que esta posibilidad de postularse también aplica para quienes sean suplentes en los cargos referidos.



“Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias actualmente, en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para la elección de ediles en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un cargo diferente al que se ocupe actualmente”, puntualiza el documento.



El OPLE aclaró en el caso de los presidentes de los Concejos Municipales, estos no podrán ser postulados para alcaldes al estar cumpliendo las mismas funciones, al igual que los vocales no pueden contender para las regidurías.



En cuanto a la separación del cargo, se precisa que en términos del artículo 69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no ser servidora o servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos 60 días anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria.



Por lo que, quienes busquen una nominación partidista deben separarse del cargo previó al 7 de abril.



Con relación a si estas autoridades podrían ser postuladas por cualquier partido político y/o coalición o candidatura independiente, el órgano electoral contestó que al ser un cargo distinto al que ocupan actualmente, no existe alguna restricción o regla que les impida participar por la fuerza partidista que determinen o, en su caso, por la vía independiente, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos para ello.