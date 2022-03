Alcaldesa de Alvarado refuta acusaciones de Síndico: es grosero y violento, dice

La alcaldesa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera, refutó las declaraciones del síndico Único Jaime Abel Tiburcio Herrera, quién la acusó a ella y a los siete regidores de obstruir el desempeño de sus funciones; señalándolo de ser una persona grosera, violenta y que impide que se puedan llevar a cabo las sesiones al ausentarse sin motivos.Acompañada de los ediles dijo que están trabajando "a marchar forzadas" porque quieren que su municipio salga adelante; sin embargo, el representante legal del Ayuntamiento impide que puedan lograr este cometido, negándose a firmar la documentación de las contrataciones y demás que requieren de su rúbrica."Estamos realizando un buen trabajo y que no merecemos que por un síndico que dice tener las llaves del Gobierno del Estado, esté retrocediendo el trabajo que los alvaradeños merecen (...) Él no se presenta de manera presencial a las sesiones de Cabildo, solo quiere hacerlo de manera virtual y para firmar documentación, convenios, contratos se necesita estar presencial", indicó la munícipe.Acotó que cada regidor trabaja en sus respectivas comisiones, pero dicho funcionario se mete "a invadir" lo que hacen sus homólogos."Además de que es una persona violenta, grosera, prepotente, que me ha faltado el respeto a mí y a todo el cuerpo edilicio, el 10 de enero intentó pegarme, me agredió física y verbalmente, lo cual tengo constatado en audio, él se manifiesta de manera violenta ante todos", afirmó Álvarez Vera.Puntualizó que exige al Ayuntamiento 12 asesores, además de una camioneta moderna y ostentosa, algo que económicamente no puede sufragar porque hay otras necesidades más apremiantes que resolver en su municipio."Como las patrullas de policía con las cuales no contamos, tenemos una patrulla y no sirve, no se cuenta con un carro de bomberos, no se cuentan con ambulancias, que son necesidades apremiantes para nuestro municipio y no un capricho de él en querer una camioneta ostentosa del año", señaló la Alcaldesa.Lo cuestionó por haberla denunciado y a sus homólogos ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), aduciendo obstrucción en el cargo; no obstante, expresó que es él el que está obstruyendo el desarrollo de Alvarado."Nosotros lo invitamos a las sesiones de Cabildo de manera escrita y él en muchas ocasiones se rehúsa incluso a firmar los oficios donde se le cita. Sí podemos denunciarlo y apegarnos a lo que dice la Ley Orgánica del Municipio Libre, lo cual no hemos querido manejarlo de esta manera", mencionó.Si bien reconoció que no hay manera de que sea destituido del cargo, agregó que acudieron al Congreso del Estado para exponer esta situación que se vive en su demarcación; al tiempo que pidió la intervención del Gobernador de Cuitláhuac García Jiménez para resolver el conflicto que se generó en dicho Cabildo.Precisamente al ser cuestionada sobre los señalamientos que ha hecho el mandatario estatal en su contra por supuestamente estar involucrada con la delincuencia organizada y en la presunta comisión de delitos, la edil expresó que, "esto no es Lizzete Álvarez, es todo el cuerpo edilicio, es el municipio de Alvarado, nosotros también formamos parte del Estado de Veracruz, también merecemos que las autoridades volteen a ver a Alvarado".Ante estas acusaciones, reafirmó que respeta al Gobernador, por ser la primera autoridad de la Entidad, y también lo hacen todos los ediles que conforman la Comuna, "y de la misma manera, con respeto y unidad le pedimos que nos escuche, que nos apoye y que voltee a ver al municipio y escuche la verdadera versión de los hechos"."El síndico al ausentarse, al no asistir a las reuniones de Cabildo se le puede ir formando y deslindando de las responsabilidades de las comisiones como él tiene", abundó.Asimismo, negó que se le oculte la información financiera del municipio, pues manifestó que siempre se le ha proporcionado e incluso los estados financieros y demás documentación de las sesiones sí las ha firmado, lo cual demuestra que sí tuvo conocimiento.