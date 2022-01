Alcaldesa de Astacinga denuncia que recibió vehículos dañados y otros inservibles

La alcaldesa de Astacinga, Crescencia Tzompaxtle Itehua, reveló que encontró el ayuntamiento con vehículos dañados y otros inservibles, así como en mal estado el equipo de cómputo y sin información necesaria para el trabajo que se debe hacer por parte de la actual administración."Lamentablemente ... Bueno cada quien trabaja como es y lamentablemente nos dejaron sin vehículos o en mal estado, no hay mucha información y sin equipo de cómputo".Agregó que al inicio de su gobierno "estamos batallando", pues no hay orden en lo entregado por la pasada administración.Hasta el momento indicó que no han interpuesto una denuncia penal, pues están haciendo el dictamen del estado en que encontraron el ayuntamiento."Ahorita están trabajando las áreas para ver, y más adelante se les informará", sobre las denuncias que interpondrían ante la autoridad competente solo se remitió a decir que "vamos a checar, estamos en las observaciones".