Alcaldesa de Coatzintla relata que a ella sí la presionaron del Gobierno estatal

La alcaldesa del municipio de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, relató que tuvo una situación “complicada” con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, cuando la citó en Palacio de Gobierno para pedirle que ya no solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pago de laudos pendientes por parte del Gobierno del Estado al inicio de la administración.



Durante entrevista y cuestionada sobre estos posibles actos de hostigamiento político que habría anunciado el dirigente estatal Sergio Cadena en contra de ediles perredistas, expuso que cuando inició la gestión en el municipio, se tenía pendiente el pago de un laudo por ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2016.



Ese recurso no se había depositado al Ayuntamiento en la administración de Javier Duarte y correspondía al gobierno del Estado actual pagarlo.



En este sentido, explicó que el recurso interpuesto no fue contra la actual administración, pero llegando al gobierno Cuitláhuac García Jiménez, se tenía que hacer efectivo el ordenamiento de esa demanda.



“Fue un tema complicado porque no lo querían pagar y pues, el Secretario de gobierno (Eric Cisneros) mandó a traer a una servidora en el afán de pedirme que ya no siguiéramos pidiéndole a la Suprema Corte el cumplimiento de la resolución a la demanda”.



Mencionó que ese proceso legal se hizo por sus antecesores como autoridades municipales para que el recurso se le entregara de manera justa al Ayuntamiento de Coatzintla.



Dijo que con el transcurso del tiempo como gobernante municipal, ha sabido cómo enfrentar la situación en especifico con la Secretaría de Gobierno, ya que ella se asesora para dejar en claro hasta donde legalmente ella puede permitir la intromisión del Estado y hasta donde tiene la responsabilidad, por ello compartió una de las experiencias que tuvo que enfrentar.