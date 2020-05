Alcaldesa de Ixhuatlán del Café denuncia a Síndico por amenazas: “me quiere desaparecer”

La alcaldesa de Ixhuatlán del Café Viridiana Bretón Feito denunció judicialmente al Síndico del mismo ayuntamiento por amenazas de muerte ya que pretende obligarla a dejar el cargo o de lo contrario tomará otras medidas drásticas para tomar las riendas del palacio municipal.La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en la ciudad de Córdoba, bajo el número UIPJ-1/ DXIV/10/543/2020 donde la funcionaria aseguró temer por su vida y que el Síndico, Amador Landolfo, cumpla su amenaza.Viridiana Bretón mencionó que el Síndico la ha amenazado en varias ocasiones para que deje el cargo y él pueda subir a la Presidencia."Que si no renuncio va a buscar la forma de desaforarme, y si no me va a desaparecer para quitarme de en medio”.La denuncia contra el funcionario quedó radicada en la carpeta de investigación iniciada en la fiscalía especializada, ya que la alcaldesa sostiene que no quiere ser asesinada como Maricela Vallejo, su vecina de Mixtla de Altamirano.Por ello pidió al gobierno de Veracruz su intervención para evitar hechos de sangre.Según antecedentes, el Síndico quiere despojarla del cargo a la presidenta porque arrastra deudas de la campaña pasada y no las ha cubierto.