Alcaldesa de Tamiahua pide a ciudadanos que trabajan en otros Municipios no viajar a diario

Luego de confirmar un nuevo contagio de COVID-19 en la cabecera municipal de Tamiahua, la alcaldesa Citlali Medellín Careaga dijo que como ese caso se pudieran tener mucho más, toda vez que 200 personas se trasladan diariamente a Tuxpan por cuestiones de trabajo, por lo que se les indica buscar la posibilidad de quedarse allá para no viajar todos los días.



Aseveró que no es momento de visitar el Municipio y recomendó a las personas que laboran en otras entidades federativas, como Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, principalmente, abstenerse de visitar a sus familiares.



La Secretaría de Salud de Veracruz reporta dos casos confirmados de COVID-19 y dos decesos en Tamiahua, aunque la Alcaldesa dio a conocer un nuevo caso activo en la cabecera municipal que fue confirmado mediante una prueba en un laboratorio particular, cuya persona se encuentra estable, en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia médica.



Mientras que en Tuxpan se reportan 317 casos confirmados, 27 defunciones y 55 defunciones.



Medellín Careaga reconoció que será un poco complicado y conlleva un gasto económico para las 200 personas quedarse en Tuxpan.



“Pero señores, primero está la vida de sus familias y el hecho que se dirijan todos los días de Tuxpan a Tamiahua pone en riesgo a sus familias, por eso la indicación es que todas las personas que trabajan allá (en Tuxpan) se hospeden allá, traten de estar allá y no estar viajando constantemente, esa es mi recomendación”.



A las personas de Tamiahua que trabajan en otras entidades federativas como Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, dijo que no es momento de visitar el municipio y en caso de ser necesario, pidió realizarse la prueba de COVID-19 pero si no tienen la necesidad “no vengan, para qué venir a contagiar a su familia, de verdad no sé cómo hacerlos entender”.



En ese sentido, mencionó el caso de una joven de una congregación de Tamiahua que laboraba en Reynosa, Tamaulipas, que estuvo unos días con sus familiares y luego de regresar murió en aquella entidad.



Recordó que para ingresar al municipio, la Dirección de Salud pide que las personas se hagan la prueba de COVID y envíen los resultados con dos días de anticipación para constatar que sean verídicos, con la finalidad de que se elabore un permiso de ingreso.