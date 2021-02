Alcaldesa de Tamiahua responde a críticas por medidas implementadas ante pandemia

Municipios como Xalapa, Poza Rica, Tuxpan y Álamo Temapache, con un presupuesto mayor al de Tamiahua, no invierten recursos para combatir la pandemia del COVID-19 y detener los contagios “porque no quieren”.



La alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, así respondió a los ataques que recientemente ha tenido por las medidas preventivas implementadas en el municipio para mitigar los contagios, como es la exigencia de una prueba rápida de COVID-19 con resultado negativo y una vigencia de 24 horas para poder ingresar a la cabecera.



Además, llamó “bola de cobardes” a quien o quienes intentaron “robar” su cuenta personal de Facebook, pues lo único que demostraron, enfatizó, es el miedo que tienen para el próximo proceso electoral.



“Yo sólo les pido que se agarren de las manos vayan derechito a ... Les mandaré un camión de naranjas del Anono”, aseveró.



Añadió que para este año, el municipio de Xalapa tiene un presupuesto de mil 244 millones 778 mil 955 pesos; Poza Rica, 530 millones 179 mil 202 pesos; Tuxpan, 514 millones 538 mil 761 pesos; Álamo Temapache, 318 millones 146 mil 372 pesos y pese a ello, registran mayores contagios de COVID-19.



Agregó que Tamiahua tiene un presupuesto de 99 millones 179 mil 202 pesos y ha invertido 6.5 millones de pesos en acciones para combatir la pandemia y hasta ahora tiene 85 casos activos, 21 casos sospechosos y 14 defunciones; mientras que Tuxpan sólo ha invertido 10 millones de pesos y tiene mil 573 casos confirmados, 206 defunciones y 198 casos sospechosos.



Recordó que desde marzo a octubre del año pasado, el municipio prácticamente estuvo cerrado y en siete meses sólo se registraron 17 casos de Coronavirus, sin embargo, los casos activos de hoy son la consecuencia de las visitas de personas foráneas que llegaron al municipio para las fiestas de fin de año.



Respecto a las pruebas rápidas de COVID-19, expuso que fueron adquiridas en un laboratorio certificado y que están avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



Por lo que dijo que no son “pruebas patito” como sus detractores han querido difundir.