Alcaldesa de Tlapacoyan quiere hacer negocio con reubicación de comerciantes, acusan

Comerciantes del municipio de Tlapacoyan acudieron a Xalapa para demandar audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, denunciando que les pretenden cobrar cuotas por laborar en un espacio que pertenece a un familiar de la alcaldesa Ofelia Jarillo Gasca.



De acuerdo al presidente de la Organización de Comerciantes Tlapacoyenses, Leonardo Guzmán Hernández, más de 40 vendedores fueron retirados de las calles para reubicarlos en dicho predio.



“Es un predio que está solamente bordeado, no cuenta con ninguno de los servicios básicos, no está techado, ninguna garantía, ni medidas de protección civil. Solamente es un predio baldío en donde no hay construcción y se pretende reubicar ahí a los compañeros por medio de la fuerza pública. Esto es un contubernio, un hay familiar (de la Alcaldesa) y esto es para generar ingresos personales a un particular”, dijo.



Además, dijo, a pesar de que el Ayuntamiento paga mensualmente por ocupar el lugar, el dueño quiere cobrar 25 pesos diarios a los vendedores.



También les preocupa que al terminar la administración, se queden nuevamente sin un lugar para continuar ofreciendo su mercancía.



“Mis compañeros van a quedar en la incertidumbre nuevamente. No es una solución y no hay un documento por escrito, en ningún momento nos han manejado documentos y siempre hemos estado abiertos al diálogo; no nos estamos negando a una reubicación pero que sea una reubicación digna, porque no se puede hablar de una reubicación cuando es un negocio familiar”.



Tras cerrar por unos minutos la vialidad, comerciantes de legumbres, ropa, dulces y bisutería, con más de 20 años ubicados en las principales calles de aquel municipio, colocaron una carpa sobre plaza Lerdo.