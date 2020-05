Alcaldesa de Xico organiza festejo del Día de las Madres en comunidad San Marcos de León

A pesar de que los festejos y celebraciones no son recomendables por autoridades sanitarias federales y estatales debido a la pandemia, este domingo con el motivo del Día de la Madre, la Alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña y su hija Carolina Galván, presidenta del DIF Municipal, convocaron a un festejo a poco más de 100 mujeres en la localidad de San Marcos de León.



De acuerdo con vecinos, a partir de las 16:00 horas decenas de mujeres empezaron a llegar a un salón en obra negra, ubicado en la calle Venustiano Carranza, entre Alfaro y Aldama, quienes en su mayoría no usaban cubrebocas y tampoco se pudo observar algún filtro con gel antibacterial, indicaciones proporcionadas por el Sector Salud para el cuidado y prevención del Coronavirus.



En el lugar, las autoridades locales regalaron ollas de aluminio y otros enseres domésticos, además de que hubo música disco para las festejadas, cuando por indicaciones de Salud, estos festejos están prohibidos por la pandemia.



Asimismo, pobladores indicaron que la celebración duró aproximadamente dos horas, mientras que en redes sociales también se dieron a conocer estos hechos, acusando a ambas autoridades de no poner el ejemplo a los habitantes haciendo este tipo de actos y pidiendo la intervención de autoridades federales y estatales para que no se continúen con estos festejos.



Cabe señalar, que apenas la semana pasada el Regidor Primero, Eduardo Pozos Pérez declaró a este medio de comunicación, que algunos partidos políticos así como aspirantes a candidatos estaban ejecutando actos de proselitismo a pesar de la contingencia sanitaria.