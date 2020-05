Alcaldesa desestima caso confirmado a COVID-19, en Tamiahua

Desde la plataforma digital que habilitó la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal, colocan al municipio de Tamiahua con 1 caso confirmado y 1 sospechoso por coronavirus.



Sin embargo, la información oficial es desestimada por la alcaldesa, Citlali Medellín, quien publicó en sus redes sociales que no existe ningún caso confirmado.



Ello pese a que el paciente fue avalado por la Jurisdicción Sanitaria Núm. 2 de Tuxpan, aunque el pronóstico de la funcionaria es que sólo tienen 3 casos sospechosos.



A su vez, el subjefe de la Jurisdicción Sanitaria Núm. 2 con sede en Tuxpan, a partir de este lunes avaló que la estadística emitida por el Gobierno del Estado es auténtica, citando al municipio de Tamiahua con 1 caso sospechoso y 1 positivo de Coronavirus.



"La plataforma menciona un confirmado, un llamado a la población a seguir resguardo en su casa, a mantener la sana distancia, no salir a menos que sea necesarios hacerlo; de preferencia que sea una sola persona" explicó el galeno, Josué Pérez Hernández.



El representante de esta institución de salud comentó que la población de Tamiahua tiene que tomar en cuenta los datos que emite tanto la Jurisdicción, como la Secretaría; hasta este lunes las cifras coinciden con el portal del Gobierno Federal.



"En realidad en todos los municipios (prevención) de la Jurisdicción Sanitaria, es indispensable que todos nos mantengamos en casa, no sólo en Tamiahua, sino en los demás, la población se mantenga resguardada y poder aplanar está curva" explicó el subjefe de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Tuxpan.



Por otro lado, el comunicado que ha sido publicado en redes sociales que avala la alcaldesa de Tamiahua, ha dejado entrever una gran especulación entre los ciudadanos, debido a que han notado que la edil no acepta los resultados que han emitido las autoridades de salud, los cuales llevan una coordinación con la Jurisdicción que se ubica en Tuxpan.



"Este lunes 4 de mayo es muy desafortunado para mí, para informarles que Tamiahua amanece con 3 casos sospechosos, estaremos reportando si en el portal del Gobierno de Veracruz y en el portal del Gobierno Federal aparece estos 3 casos, sin embargo, nosotros tenemos información fidedigna, ya que trabajamos de la mano con la Jurisdicción Sanitaria Num. 2 de Tuxpan", justificó de forma sospechosa la munícipe un comunicado que emitió en sus redes oficiales.