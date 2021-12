Alcaldesa electa de Amatitlán rebasó tope de gastos; INE anularía la elección

La constancia de mayoría otorgada a la alcaldesa electa de Amatitlán, Alma Rosa Clara Rodríguez, pende de un hilo a menos de 20 días de rendir protesta, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara que rebasó el tope de gastos de campaña, lo cual es causal de nulidad de la elección.En el procedimiento de fiscalización instaurado en su contra bajo el expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, el ente comicial estableció que la ex abanderada de la coalición MORENA-PT-PVEM gastó 18 % más de lo que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) estipuló que podían erogar los contendientes en esa demarcación.Según la resolución, la ex abanderada morenista reportó oficialmente que desembolsó 34 mil 595 pesos durante la etapa de búsqueda del voto de los amatitlecos, de los 59 mil 854 pesos que podía gastar; pero evadió reportar dos egresos por 36 mil 500 pesos.Lo que se traduce en 11 mil 241.04 pesos por arriba del umbral de gastos máximo, al sumarse un ingreso no reportado “por concepto de participación del artista ‘Nelson Kanzela’ en su evento de cierre de campaña” por 34 mil pesos y otro “por concepto de aportación de Jingle ‘La Guitarra y la Mujer’ Morena”, por 2 mil 500 pesos.El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal refiere que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando “se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.Adicionalmente, se agrega que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.En el caso de los comicios de Amatitlán Alma Rosa Clara Rodríguez logró el 30.95 % de la votación, mientras que el ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Camacho Merino, consiguió el 27.13 % de los sufragios, lo que indica que la diferencia entre ambos es de apenas 3.82 %, acreditados así la determinancia.De hecho en la sesión del pleno del INE, donde se aprobó este acuerdo, la consejera electoral, Adriana Margarita Favela Herrera, sostuvo que los órganos jurisdiccionales donde se dirima la victoria de la actual Síndica de este Ayuntamiento, deberán revocarle la constancia de mayoría y en consecuencia anular la elección.Además cuestionó que pese a que la queja en materia de fiscalización se presentó el pasado 16 de julio, ya han pasado casi cinco meses y apenas se resuelve.“En ese caso con esta determinación que se estaría aprobando, obviamente si se retoma y se va a los tribunales electorales locales se podría lograr la nulidad de esa elección con independencia de quien haya ganado”, expresó en su participación.De controvertirse el triunfo de la ex contendiente de la coalición “Juntos Haremos Historia” con base en la conclusión del INE, y de decretarse la revocación de su constancia de mayoría, serían cuatro municipios donde habría elecciones extraordinarias: Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Veracruz puerto.