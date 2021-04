Alcaldía de Alto Lucero no paga a agentes y subagentes municipales

Agentes y subagentes municipales de Alto Lucero, acompañados de algunos pobladores, denunciaron adeudos desde el 2019 por parte del alcalde Javier Castillo, correspondientes a obras y salarios.



De acuerdo con su representante legal, Rosa Laura Vázquez García, son aproximadamente 72 agentes y subagentes que han trabajado durante tres años con sus propios recursos.



"Desde el 2019 a la fecha, nada, al contrario. La ley maneja un margen de no menos de un salario mínimo, no más que un regidor. Desde el 2019 a la fecha, ni un peso, todo lo que han gestionado ha sido de su bolsa a favor de su comunidad sin apoyo de su municipio".



Así también, puntualizó que los afectados han tenido que acudir directamente a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para solicitar proyectos y exponer el atraso en obras desde el 2019.



"Ellos acudieron a la SIOP, porque al Ayuntamiento le correspondía pagar la mano de obra y nunca hizo los pagos correspondientes. En algunas comunidades se les solicita material con la condición de que el municipio les ponga la mano de obra, llevan más de tres años esas obras paradas".



Relató que solicitaron al Congreso del Estado la comprobación de que no se ha entregado el recurso para cubrir los adeudos como lo ha manifestado el Presidente Municipal y, se les informó, que desde el 2019 no se ha destinado el dinero para este ramo.



"Queremos solicitar la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Jurídicamente hemos hecho lo posible a la mano. Hemos solicitado por escrito al municipio, posteriormente solicitamos al ORFIS y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción", concluyó.