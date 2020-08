Alcaldía de Alvarado recorta salario a ediles y personal de confianza

Debido a la baja recaudación fiscal que registra el municipio de Alvarado, el Ayuntamiento determinó reducir el salario de los ediles y del personal de confianza en un 40%.



El Ayuntamiento que preside Bogar Ruiz Rosas también ha recomendado a la población evitar el uso de joyería, el saludo de mano, besos y abrazos; exhorta a no tocarse la cara, nariz, ojos y boca; mientras que a los varones se les pide evitar el uso de corbata, bigote y barba.



Las medidas serán temporales en tanto se supera la contingencia del COVID-19, agregó el Alcalde, quien también anunció que hubo una reducción en el pago de viáticos y en el uso de combustible para las unidades móviles oficiales.



Mientras que los servicios municipales tendrán un horario de nueve de la mañana a las dos de la tarde.



Al personal que se mantenga de guardia de cada área del Ayuntamiento, de Protección Civil, Limpia Pública, de Salud, de Seguridad Pública y de Hospitales se le dotará de cubrebocas y gel antibacterial.



Asimismo, dio a conocer que para contener e inhibir los posibles contagios de COVID-19, continuarán suspendidas todas las actividades públicas hasta el 31 de este mes de agosto.



Para el transporte público en la modalidad de taxi, queda prohibido el uso de aire acondicionado, por lo que deberán circular con las ventanillas abiertas, sólo se permiten dos usuarios por unidad viajando en la parte trasera para dejar libre el asiento del copiloto y para el cobro por el servicio, los conductores deberán usar guantes desechables.



Otras de las medidas que permanecerá vigentes hasta finales de este mes, es la campaña en los comercios “si no traes cubrebocas no te vendo/si no traes cubrebocas no te compro”.



Los establecimientos que no cumplan con las medidas sanitarias serán acreedores a sanciones y hasta clausuras.