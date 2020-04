Alcaldía de Alvarado se adueña de despensas estatales y las entrega incompletas, acusan

Habitantes de comunidades pesqueras de Alvarado acusan que el Ayuntamiento entrega al municipio despensas del Gobierno del Estado del programa "Asistencia alimentaria".



Pero además, afirman que la despensa no contiene todo lo que en la etiqueta de origen está especificado.



Al desprender el adherible con el logotipo del Ayuntamiento de Alvarado, se dieron cuenta que el contenido real que se anuncia es menos a lo que recibieron del personal municipal.



La caja contiene:



1 bolsa de avena

1 bolsa de arroz

2 latas de atún pero en la etiqueta dice que deberían ser 6

1 lata de ensalada de legumbres, que deberían ser 3

1 bolsa de frijol

2 bolsas de leche, que deberían ser 5

1 bolsa de soya

1 botella de aceite

1 bolsa de lentejas

4 paquetes de harina

1 bolsa de granola



Además de 3 bolsas de sopa que no contiene la despensa.



"Ya se dieron cuenta varios de que les falta y son diferentes productos los que no vienen", dijo una de las habitantes a las que le entregaron el apoyo.



Este apoyo fue distribuido por personal de Ayuntamiento que encabeza Bogar Ruiz, el pasado martes.



También se hizo entrega de apoyo alimenticio a taxistas y albañiles de Alvarado pero no cajas, si no en bolsas de plástico.



Algunas de las comunidades afectadas son La Mojarra, Plaza de Armas y Punta de Tía Pancha.