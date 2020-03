Alcaldía de Coatepec desconoce caso de italianos paseando por el municipio

La directora de Turismo de Coatepec, Tania Bonilla, aseguró que el área a su cargo no ha registrado la visita de turistas italianos, esto luego de que trascendiera que hace días extranjeros causaron alarma en la zona centro del municipio.



“Nosotros no tenemos registrado que haya habido un grupo como tal, entiendo que alguien captó un grupo, desafortunadamente nosotros no podemos negar el paso a las operadoras turísticas que tienen trabajando mucho tiempo en hacer promoción del destino y hay operadoras que vienen y no siempre nos avisan que van a venir”, detalló.



Y es que la funcionaria dijo que el municipio no tiene la facultad para restringir la llegada de turistas al pueblo mágico a través de las operadoras turísticas, toda vez que el primer filtro debe ser instalado por el Gobierno Federal en los aeropuertos y en otros puntos de llegada de extranjeros.



“Sale totalmente fuera de nuestras manos, pues al final somos el último filtro, primero es la Federación, Estado y luego nosotros, el Estado tendría que poner filtros sanitarios, la Federación debió hacerlo en los aeropuertos, la cuestión ha sido lenta en la reacción, hay cosas que no podemos controlar, como municipio estamos haciendo lo que nos corresponde para que el contagio no sea mayor”, comentó.



No obstante, aseguró que ya se exhortó a estas operadoras turísticas que se abstengan de llevar visitantes en este periodo de aislamiento social, para evitar la propagación del coronavirus.



“Que por favor eviten venir por lo menos en el momento de cuarentena, que esperen tantito, nosotros vamos a recibirlos con toda la atención pero que entiendan que es una cuestión de conciencia, ya sacamos comunicados con todos los prestadores de servicio, pero hay cosas que no están en nosotros, la ciudadanía debe entender que somos un pueblo mágico”, señaló.