Alcaldía de Coatzacoalcos asegura que reparará y modernizará semáforos

La modernización de los semáforos de Coatzacoalcos es uno de los retos del nuevo Ayuntamiento, aseguró la regidora con la Comisión de Tránsito y Vialidad, Silvia Patricia Hong Hernández.Y es que actualmente estos se encuentran en pésimas condiciones, pero también dijo que hay problemas en los pasos peatonales y se buscará que puedan aterrizar recursos al municipio para la rehabilitación de los instrumentos viales.“Uno de los objetivos es modernizar los semáforos, porque adolecemos mucho de la semaforización, también los pasos peatonales que no hay en muchos lados, hay semáforos que no están funcionando, vialidad en los mercados, son los objetivos que tengo en mente”, refirió.Aclaró que aún no se ha podido reunir con el delegado de tránsito y seguridad vial Fernando Antonio Guzmán, pero espera en breve poder sostener un encuentro y conocer sus propuestas para mejorar las vialidades en Coatzacoalcos.Dijo que también espera tener un acercamiento con autoridades del Tecnológico Nacional de México Campus Coatzacoalcos para que alumnos de la facultad de Ingeniería Mecatrónica puedan participar en este proyecto de modernización.“Buscar los recursos, que bajen los recursos para poder trabajar y en conjunto hacerlo, una de las ideas es con el Itesco con los ingenieros mecatrónicos y trabajar en conjunto, son las ideas que por ahí traemos”, agregó.