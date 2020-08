Alcaldía de Coatzacoalcos no “aprieta” a ambulantes con medidas de higiene: CANACO

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) pidió piso parejo en la aplicación de las leyes entre los negocios formales e informales de Coatzacoalcos, ya que no todos cumplen con las normas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.



El presidente del organismo, Armando Carvallo Brañas, manifestó que no existe equidad, ya que las autoridades le exigen al comercio establecido aplicar todas las medidas de higiene, mientras que los ambulantes continúan sin implementar el uso de cubrebocas, caretas, ni conservando la sana distancia.



“La mayoría de los comercios establecidos estamos cumpliendo perfectamente, estamos consientes del problema y estamos consientes de resolverlo, no así muchos de los ambulantes, no hay ni siquiera una distancia respetable, que tendría que ser por lo menos de unos cinco metros entre uno u otro”, expuso.



Insistió que los cierres de avenidas en el centro de Coatzacoalcos no han ayudado a disminuir los contagio, pues estimaban que en esta semana la ciudad bajara a semáforo naranja y aún continúa en rojo.



“Yo tenía la esperanza de que esta misma semana hubiésemos cambiado a semáforo naranja, la situación está cada vez más difícil”, comentó.



Apuntó que no tienen el reporte del cierre permanente de negocios y quienes mantienen abajo las cortinas es en cumplimiento de las indicaciones de las autoridades como medida preventiva.