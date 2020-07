Tras llegar a un acuerdo con seis trabajadores que fueron despedidos en el año 2005, se pagaron laudos, logrando un ahorro de 1.3 millones de pesos, informó el alcalde de Cuichapa, Sergio Díaz Ortiz.



Explicó que la notificación de la Secretaría del Trabajo en un inicio era por 3 millones 137 mil pesos, sin embargo, se acordó pagar 1.8 millones de pesos a los exempleados.



El Alcalde resaltó que ahora ya no tienen deudas por laudos y que en su administración no han existido despidos injustificados.



"El Ayuntamiento ya no tiene ninguna deuda ni ningún problema con ellos, tuvimos un ahorro de un millón 337 mil pesos, el cual era el finiquito total para ellos pero bueno, se acordó que eran casi 300 mil pesos para cada uno de los seis empleados", finalizó.