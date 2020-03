Ante un caso sospechoso de COVID-19 en Fortín, el Ayuntamiento solicitó a los tianguis del municipio dejar de laborar, aunque sólo se colocan los días miércoles.



Pese a ello, este día operó de manera normal la zona de tianguis de ropa, mientras que los demás, quizá con menor afluencia, estaban llenos de comerciantes y clientes.



Al respecto, el líder del tianguis Siglo XXI, Raymundo Díaz Mota, indicó que no cerrará sus puertas pues decenas de familias dependen de esta fuente de trabajo.



"Sólo aplicamos las medidas preventivas que hasta ahora nos indica el sector salud pero no vamos a cerrar, si baja la afluencia los comerciantes pues van a dejar de venir por sí solos pero no cerrar", dijo.