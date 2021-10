Alcaldía de Mixtla sólo tiene un vehículo: Una patrulla que la hace de ambulancia

Pobladores de Mixtla de Altamirano denunciaron presuntas irregularidades de los miembros del disuelto Concejo Municipal , ya que se llevaron todas las unidades vehículos que había en el Ayuntamiento y dejaron únicamente una patrulla, que es la que realiza labores de vigilancia y además ayuda a llevar a los enfermos al hospital.Mencionaron que hasta antes de que el Congreso decretara la disolución del Concejo había volteos, una pipa, una retroexcavadora y patrullas, una ambulancia que había dado el Gobierno del Estado y también había unidades que había adquirido el Ayuntamiento precisamente para trasladar a los enfermos, pero ahora no hay nada.Indicaron que algunas personas aseguran que el exencargado de ese Concejo, Crispín Hernández Sánchez, subastó algunas de las unidades y el equipo pesado se lo dejó a su hermano Raúl, que tiene una constructora y hace obras con la maquinaría municipal.Señalaron que abiertamente esa persona se burla de ellos cuando le dicen algo, les dice que él le entregará todo a su hermana cuando tome el poder y aunque lo denuncien no le harán nada porque ella lo protegerá.Los lugareños indicaron que están cansados de las burlas de ese personaje que les fue impuestos por los legisladores y que ahora no pueden ni arreglar todos los desastres que causaron.