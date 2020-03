Redes sociales criticaron la negativa del Ayuntamiento de Naolinco para suspender o aplazar las fiestas patronales de la congregación San Marcos, a pesar de la declaratoria de Emergencia Sanitaria en el país por coronavirus.



Este lunes, a las 20:00 horas, el perfil en Facebook de la Alcaldía publicó una foto del presidente municipal Roberto Reyes en reunión con autoridades locales.



“Hoy por la tarde se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades de San Marcos, para determinar las medidas preventivas que se emplearán en los festejos de las fiestas patronales”, se anunció.



La publicación recibió la crítica de los ciudadanos de Naolinco.



"Es en serio, señor Presidente, todavía no entiende la gravedad del problema. No pasa nada si no hay una fiesta patronal", comentó una usuaria.



Los reproches incluyeron que tampoco se ha suspendido el tianguis dominical en aquella demarcación y que continúa en funciones.