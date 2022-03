Alcaldía de Orizaba arrancará campaña contra la compra de mascotas

Con el fin de promover que en Orizaba el trato a los animales sea digno, el Ayuntamiento iniciará una campaña para concientizar a la gente de que no los compre, los esterilice y les dé una buena calidad de vida, indicó la regidora Atenea Merino Chicatto."Recuerden que hay muchos tipos de maltrato, incluso la humanización de las mascotas también es un tipo de maltrato. (A los animales) hay que tratarlos dignamente, que tengan un espacio adecuado, agua, que no estén bajo el sol, que tengan sombra o un lugar que los cubra de la lluvia o el frío", dijo.Señaló que se tienen planeadas varias actividades, por ejemplo, la salida a las colonias para invitar a la población que esterilice a sus mascotas, para lo cual pueden buscar en la página de la UMA y anotarse para que les den fecha para que lleven a su perro o gato para operarlo.En cuanto a los canes que no tienen dueño, indicó que se pueden comunicar para que los recojan y los lleven al albergue, en donde buscarán que alguien los adopte y además se les da seguimiento.Destacó que se fomenta la adopción para que la gente no compre animales y de ese modo no se les utilice para estarlos reproduciendo y vendiendo, ya que eso es una forma de maltrato.