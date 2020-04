Alcaldía de Orizaba desconoce protocolo en caso de muertes por COVID-19

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han indicado al Ayuntamiento de Orizaba cómo se procederá en el caso de que haya un fallecido por COVID-19, es decir, si debe ser cremado o inhumado el cuerpo, indicó el secretario del municipio, Alfredo Hernández Ávila.



Explicó que los primeros que tendrán el contacto con pacientes que mueran por coronavirus serán las autoridades de salud, por lo cual el Ayuntamiento no puede establecer un protocolo hasta que salud sea quien instruyan el trato que se dé al cuerpo de una persona que haya fallecido por COVID.



"Hasta ahora no está definido pero no quiere decir que no esté en la mesa de diálogo y sin duda, se debe estar previendo sobre la forma en cómo se va actuar y bajará la instrucción para todos los municipios", dijo.



Añadió que por esta situación es que han estado inquietos los dueños de las funerarias, pues no se tiene clara la forma en cómo se procederá.



"Hasta ahora no hemos tenido muertes por COVID y las autoridades no nos han dicho cuál es el protocolo para sepultar o cremar a quienes hayan fallecido por coronavirus pero no nos podemos confiar y estamos actuando de manera oportuna y no va ser la excepción el tema del panteón".



Por ahora, dijo que están sanitizando el ataúd y las herramientas que ocupa el personal para hacer las fosas. Pero también dijo que se debe tener en cuenta que en Orizaba sólo hay un sitio en donde se puede hacer la cremación pero por día no se pueden realizar más de cuatro.



Indicó que se han tomado medidas de prevención para proteger a los trabajadores del Registro Civil y del Panteón, pues ellos tienen contacto con los familiares de todos las personas que fallecen por las diversas causas.



"En el tema del panteón, que es el siguiente paso después de obtener el acta de defunción, se han implementado los protocolos de higiene, como son los guantes y cubrebocas para todo el personal que labora en el cementerio, de hecho ya se mandaron a cotizar unos trajes especiales para tratar de proporcionarles a quienes trabajan en las inhumaciones".