Alcaldía de Orizaba espera tener más dinero para 2021

Para el próximo año, el Ayuntamiento de Orizaba pedirá como presupuesto 770 millones 965 mil pesos, informó el alcalde Igor Rojí López.



El edil recordó que este 2020 el municipio recibió 740 millones 429 mil pesos y en 2019 alrededor de 686 millones 97 mil pesos.



“De esto se desprenden cantidades diversas como son las participaciones federales que serían por ejemplo 376 millones 739 mil pesos, que es parte fundamental del gasto municipal permanente; es con lo que se mantiene la ciudad”, dijo.



Añadió que otras cantidades que le llegan como recursos propios o como programas federales son FORTAMUN y FORTAFIN por 131 millones 974 mil pesos. Sobre los ingresos propios, podrían llegar hasta 237 millones de pesos.



"Nosotros hacemos una propuesta al Congreso del Estado es de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación que será debatida en el Congreso de la Ciudad de México y dependerá de esta lo que nos van a dar", dijo.



Acotó que se tiene conocimiento que el próximo año las participaciones para los estados y municipios será 7 por ciento menos que este año.



Detalló que de participaciones federales en el 2019 llegaron alrededor de 363 millones 488 mil pesos y en el 2020 fueron 343 millones 522 mil pesos.



"Nos aumentaron el presupuesto, para que nosotros tengamos más ingresos propios, que recaudemos más pero ellos nos dan menos".



No habrá festejo por Independencia



Por otra parte, ina ceremonia del Grito de la Independencia totalmente inusual será la que se lleve a cabo este 15 de septiembre, pues no habrá invitados, sólo los integrantes del Cabildo y la Banda de Guerra, comentó el Alcalde.



Señaló que no habrá público y solo se hará la entrega de la bandera, el Grito desde el balcón interno de palacio “y se acabó” y lo mismo se hará en muchas ciudades e incluso el gobierno federal hará lo mismo para cuidar a la gente.



Mencionó que incluso no habrá brindis ni bocadillos para los integrantes del Cabildo, solamente será la ceremonia que se transmitirá a través de las redes sociales del ayuntamiento para quienes la gusten ver.



Indicó que la intención es evitar que se llegue a tener una concentración masiva de personas, pues no están las condiciones sanitarias para ello.



Reconoció que con los festejos de las fiestas patrias se pierde un poco el control, por lo que pide a todos que se cuiden en estas fechas y si van a celebrar que no sea en grandes reuniones, sino con poca gente y en lugares que no estén muy cerrados o sin ventilación.



El alcalde fue entrevistado previo al homenaje que el ayuntamiento realizó para conmemorar la gesta de los Niños Héroes, con un evento muy corto, sin la presencia de escuelas y tomando las medidas preventivas.