Alcaldía de Orizaba ganó pleito por inmueble del Centro de Convenciones

El 22 de julio del 2022 con sentencia definitiva se rechazó la posibilidad del amparo que tramitó el ministro de culto Carlos Hernández Aburto, para que el Ayuntamiento le devolviera la posesión del Centro Orizabeño de Convenciones (COCO), predio conocido antes como cinemas, en donde él y otros compañeros realizaban sus reuniones religiosas.En rueda de prensa, el alcalde Juan Manuel Diez Francos, indicó que después de esta resolución emitida por la autoridad judicial, es que el COCO es de Orizaba y de los orizabeños."No voy a entrar en polémicas de cuál fue la decisión del juez federal y por qué fue. Esta sentencia es definitiva en donde rechaza la posibilidad del amparo y le da la razón al Ayuntamiento, por lo cual el Ayuntamiento es el legítimo dueño y quedará al servicio de los orizabeños".Explicó que el expediente administrativo empezó en el 2018, el propietario no había pagado impuestos muchos años y se empezó el procedimiento administrativo contra un ciudadano incumplido con sus obligaciones."En diciembre del 2021 se remató pero no hubo ciudadanos que entraran en postura y el Ayuntamiento se lo adjudicó en dación de pago y se escritura el inmueble. Posteriormente el ministro Carlos acudió al ayuntamiento a platicar conmigo para hacer un convenio por seis meses mientras el buscaba donde pudiera hacer sus reuniones, puesto que no tenía contrato de comodato y solicitó esto".Aseguró que tiene grabada la reunión con el ministro y este confirmó que no tenía ningún contrato. "No sé celebró el convenio del que habían hablado y "quiso sorprender a la justicia federal promoviendo un amparo, presentando un contrato falso".