Alcaldía de Orizaba mantiene pruebas gratis de COVID para estudiantes

El alcalde de Orizaba Igor Rojí López, informó que hasta el momento se han hecho dos pruebas de COVID-19 a estudiantes del municipio, esto luego de que el Ayuntamiento ofreciera este servicio para alumnos con síntomas de Coronavirus.



Destacó que el apoyo no solamente será para educación básica sino también para media superior. De igual forma indicó que hay dos escuelas: Colegio Preparatorio de Orizaba y la Escuela Secundaria “Margarita Maza de Juárez”, que tienen casos de COVID-19.



"Vamos a seguir apoyando con el tema de los análisis en el tema del COVID-19, porque esto es para poder contener el virus ahora con el arranque presencial de las clases en las escuelas y que el Gobierno de la República está instruyendo"



Añadió que como autoridades municipales se están sumando a que este regreso sea seguro "y seguiremos pagando como Ayuntamiento los análisis de los niños que pudieran presentar síntomas".



Dijo que estas pruebas que se van a realizar a los estudiantes no solamente abarcarán a los de Educación Básica, sino también a los de Media Superior, incluso Superior, pues también han acordado con el Tecnológico de Orizaba la realización de estas.



El costo de las pruebas es de 400 pesos, pero dijo el alcalde que no van a escatimar en invertir para hacer estás pruebas, pues se tienen que sumar como autoridad municipal a la lucha contra el coronavirus.