Alcaldía de Orizaba no descarta que se encarezcan servicios médicos para personal

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que ante la pandemia de COVID-19 se tendrán que revisar los contratos con las empresas que otorgan el servicio médico al Ayuntamiento, sin descartar que pague un monto mayor, pues si algún trabajador requiere de atención hospitalaria o Unidad de Cuidados Intensivos se le tiene que otorgar.



"Ahorita estamos revisando los contratos, tenemos tres hospitales que nos dan el servicio médico. Ahorita sí están incluidos los gastos pero tenemos que revisar los contratos porque no sabíamos que esto iba suceder, ni tampoco sabíamos cuánto iba a costar tener una persona hospitalizada; no teníamos idea, ni nosotros ni los hospitales", dijo.



Insistió en que tienen que pasar a revisión todos los procedimientos del Ayuntamiento para que menos gente se contagie.



—¿Entonces sí tendría que pagar el Ayuntamiento un extra ante la realidad de la epidemia del COVID-19? —se le cuestionó



—Podría ser, tendríamos que ver los casos. Lo que sí te digo es que no ha pasado, no tenemos casos positivos, no hay gente hospitalizada, todos estamos trabajando.



En referencia al tipo de apoyo que se le va brindar a los trabajadores que resultaran positivos a COVID-19, apuntó que se tendrá que efectuar el protocolo que la Secretaría de Salud marca.



"Nosotros tenemos un seguro médico contratado que estará pendiente de que toda la gente esté sana y puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles".



Apuntó que ha pedido a todos los directores y jefes de departamento que revisen los protocolos de trabajo en cada una de las áreas, que amplíen la distancia que hay entre escritorios y que saniticen las unidades, entre otras medidas que se deben tomar para que no haya transmisión.