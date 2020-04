Alcaldía de Orizaba presume ayudar pero nosotros ya no tenemos para comer: Meseros

Meseros independientes se manifestaron ante el Palacio Municipal de Orizaba, para denunciar que no tienen qué comer ante las medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus.



Con pancartas en mano, este personal solicitó ayuda al alcalde Igor Rojí, a quien solicitaron que se les ayude con la entrega de despensa, dinero o una opción de trabajo.



Expresaron que desde hace mes y medio no han laborado y hay familias completas que se dedican a ello.



“Ya no tenemos para comer, por eso estamos pidiendo el apoyo", dijeron.



Comentaron que son gente que trabaja al día, evento por evento con los banqueteros pero los banqueteros no los han ayudado y ellos ya no tienen más.



Indicaron que están obedeciendo reglas que se han impuesto en la ciudad, quedándose en casa, sin salir pero son familias las que dependen de su trabajo.



Explicaron que son alrededor de 2 mil personas que laboran como meseros independientes, algunos no son de Orizaba, sino de los municipios aledaños.



“Creo que es justo que nos apoye el Presidente, ya sea con un trabajo temporal, despensa, no sé, con lo que él guste apoyarnos, creo que no le estamos pidiendo algo que no pueda darnos o que nos deje trabajar”, expresó una mesera.



Otro de los afectados mencionó que en la radio y en otros medios, el Alcalde pide que se queden en casa y dice que está apoyando a quienes no tienen otro ingreso pero ellos no han visto ese apoyo.



“El Gobierno siempre se jacta de que está ayudando pero en qué nos ayuda, todos los que estamos ayudando en nada nos han ayudado, ni un quinto, ni una despensa, nada. Tenemos un mes que estamos comiendo no sé de dónde y con una comida al día”, dijo.



Cabe mencionar que una comisión de los meseros fue recibida por el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Raymundo Reynoso Limón, a quien le entregaron un escrito. El funcionario les indicó que en unos días les darán respuesta.