Alcaldía de Orizaba se deslinda de pleito durante foro sobre bodas gay

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que no se permitirá que ningún grupo se confronte como ocurrió el pasado viernes en la sala Eiffel del Palacio de Hierro durante el Encuentro por la Igualdad y No Discriminación , evento en el que se abordaría la reforma al Código Civil que podría dar paso a los matrimonios gay en Veracruz."Sí me molesta la falta de tolerancia de grupos, porque no todos pueden pensar en la misma manera y es que en ese tipo de encuentros podría estar la solución para llegar a una reforma más consensuada con los ciudadanos. No me gusta que se agredan, siempre he privilegiado el diálogo pero aquí fallaron todas las partes".Añadió que todos los eventos que se tienen en esta sala, siempre han sido exitosos a diferencia de éste, por lo cual el Alcalde dijo que: "se tomarán precauciones en caso de que se volviera a convocar un evento de este tipo".Resaltó que el Ayuntamiento no era responsable del Encuentro de la Igualdad y No Discriminación, pues este foro fue convocado por la diputada Mónica Robles.Lamentó que siempre las situaciones que se presentan de esta manera y la falta de intolerancia de la gente lleve a críticas."Si hubiéramos metido a la Policía Municipal, la gente hubiera dicho ¿y por qué la metieron?".